شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء ينال «آيزو» الأداء المالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم على شهادة الآيزو 37001:2016 المعتمدة من المنظمة العالمية للمعايير القياسية؛ وهي الشهادة المعنية بتطبيق معايير أنظمة مكافحة الفساد المالي والرشوة، كأول نادٍ في دولة الإمارات حصولاً على هذه الشهادة؛ نظراً لالتزامه باتباع وتطبيق أرفع معايير الأخلاق المهنية والامتثال وطرق محاربة الرشوة واكتشافها والقضاء على الفساد، كما نالت شركة الكرة الكلباوية شهادة آيزو 9001: 2015 في إدارة الجودة والتي تحدد المتطلبات الأساسية التي يجب على النادي اتباعها؛ لضمان الجودة القياسية للتعامل والاستقرار الإداري واستمراريته.

وتم تسليم الشهادات بمقر النادي بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، وأثنى رئيس المجلس الرياضي على هذه الخطوة المتميزة في السعي إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية في المجال الإداري والمالي والذي تميزت به أندية الإمارة، متمنياً المزيد من التقدم والنجاح.

وقدم اللوغاني الشكر والتقدير للجنة التميز والاستراتيجية برئاسة خالد النقبي المدير التنفيذي لشركة كرة القدم، والدكتور حسن الدرمكي، ومايد سلطان، ونهاد أحمد أعضاء اللجنة، على عملهم المتميز ونشاطهم الملحوظ في خدمة هذا الكيان، مشيراً إلى أن عجلة العمل ستتواصل بكل جهد؛ لتقديم أفضل الخدمات؛ وتلبية طموحات منتسبي وأبناء النادي.