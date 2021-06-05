حماس : من كان يتخيل أن المقاومة تستطيع أن تدك تل أبيب بـ 130 صاروخا في رشقة واحدة وما خفي كان أعظم.

الشارقة - اميمة ياسر - أكد زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن حماس حققت في الجولة الأخيرة مع إسرائيل أهدافا استراتيجية بالجملة.

وقال السنوار كما أورد موقع "والاه" العبري اليوم السبت إنه إذا ما استمرت هذه المعركة، فإن شكل الشرق الأوسط سيكون غير ما هو عليه الآن.

وتساءل: من كان يتخيل أن المقاومة تستطيع أن تدك تل أبيب بـ 130 صاروخا في رشقة واحدة، وما خفي كان أعظم.

ونوه السنوار إلى أن كل الصواريخ التي تم إطلاقها خلال الجولة السابقة كانت من الصواريخ القديمة، أو منتهية الصلاحية، وإذا ما كان هناك جولة أخرى فسترى إسرائيل ما يسوؤها.

وبين أن الجولة السابقة كانت مجرد مناورة لاختبار قدرات حماس الصاروخية.

وأشار السنوار إلى أن إسرائيل فشلت في هدم بنية المقاومة، أو تدمير مترو الأنفاق كما زعمت.