حماس تتحدث عن «تغيرات في الشرق الأوسط» لو عادت المواجهة مع إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، أنه إذا تفجرت المواجهة مع إسرائيل مجدداً، "فإن شكل الشرق الأوسط سيكون مختلفاً عما هو عليه الآن".

وقال السوتر، خلال لقاءه مع الكتاب والأكاديميين والأساتذة في جامعات بغزة، إن "الانقسام الفلسطيني والوضع الدولي شجعت إسرائيل على عدوانها"، مشيراً إلى أن "تل أبيب لن تستطيع فرض واقعها في القدس والشيخ جراح مستغلة حالة الانقسام".

وأكد السنوار أن "حماس قادرة على تحقيق الردع واستطاعت أن تصنع من المستحيل القوة المتراكمة"، مشيرا إلى أن "انتفاضة أهل الضفة والداخل شكلت عامل ضغط أكبر من ​صواريخ​ حماس".

وأضاف: "في الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أعددناها، كان القرار بإطلاق كافة الصواريخ القديمة".

ووفقاً للسنوار، فإن الجيش الإسرائيلي "لم يدمر إلا كسور من أنفاق حماس في غزة"، مشدداً على أن "إسرائيل فشلت في تحطيم مترو حمـاس لأننا نعشق هذه الأرض كما هي تعشقنا".

تابع قائلاً: "إسرائيل فشلت في تحطيم قدرات حماس، ولم تدمر أكثر من 3% من الأنفاق"، مشيراً إلى أنه "خلال هذه الجولة، المقـاومة استعملت فقط 50% من قوتها"، بحسب السنوار.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "غزة رغم بعض صور الدمار، لن ترجع للوراء، ودافعية القتال لدينا، وأنه لا يمكن أن نقبل دون انفراجة كبيرة يلمسها أهلنا في قطاع غزة".

وأضاف السنوار: أنه "بعد هذا النصر الكبير، نقول إننا بعد مايو 2021 لسنا كما كنا قبل مايو 2021".