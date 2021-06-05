اشتهرت في الحرب العالمية الثانية .. أسلحة روسية خطيرة تظهر مع الحوثيون في اليمن

الشارقة - اميمة ياسر - تستخدم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، أنظمة الإطلاق المتعددة للصواريخ BM-13، المعروفة باسم "كاتيوشا"، والتي اشتهرت في الحرب العالمية الثانية.

ولايستخدم الحوثيون قواعد الإطلاق على مركبات سوفيتية من نوع ZIL-157، الى أنهم يقومون بصنع قاذفات محلية مصممة للإطلاق بشكل فردي.

وتعتبر هذه التصاميم أقل خفة وسهلة الإخفاء، والنقل.

ويبلغ قطر قذائفها 132 ميليمترا، بطول 1400 مليمتر، وكتلتها بوزن 42 كيلوغرام، ويبلغ وزن الرأس الحربي 22 كيلوغرام، وتصل سرعتها لـ355 متر في الثانية.

ويصل المدى الأقصى للنار الى 8500 متر، كما ويوجد إصدارات أكثر تطورا يصل مداها الى 11800 مترا، بحسب ما نقل موقع rg.