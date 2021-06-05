شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تنظم اعتصاما مفتوحا لتحرير برلمان تونس من قبضة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الدستورى الحر التونسى بقيادة عبير موسى، اعتصاما مفتوح للمطالبة بتحرير مجلس البرلمان من قبضة راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة "إخوان تونس"، وهتف المشاركون فى مسيرة انطلقت منذ قليل قبل بدء الاعتصام "يسقط يسقط حكم المرشد" كما رفعوا لافتات تنتقد الفكر الإخوانى واصفين إياه بالظلامى، كما أذاعوا الاغانى الوطنية عبر مكبرات الصوت، وفقا لقناة العربية.

وبحسب القناة منع الأمن التونسى المتظاهرين من الوصول إلى مبنى البرلمان ووقعت بينهما اشتباكات، فيما وصلت المسيرة إلى ساحة باردو، وقالت عبير موسى رئيسة الحزب عبير موسي: "لن نرحل حتى نحرر برلمان تونس من سطوة الإخوان"، مطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشى، كما طالبت برحيل حكومة هشام المشيشي.

وقال الحزب الدستورى الحر، أن دعوته لتنظيم المسيرة تأتى "إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التى يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشى وأغلبيتِه البرلمانية والتعسف فى استعمال السلطة داخل هياكل المجلس".



اشتباكات الأمن والمتظاهرون



اعتصام عبير موسى فى تونس



إعلام تونس



جانب من فعاليات ضد الإخوان فى تونس