رئيس مجلس النواب الليبي : آلية اختيار المناصب السيادية حسمت في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن آلية اختيار المناصب السيادية حسمت في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب.



وقال عقيلة صالح بحسب موقع "الوسط" الليبي، مساء الجمعة، إنه اتفق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية من خلال لجنة مشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة وبرعاية مغربية، ورئيسا المجلسين ليس لهما علاقة بهذا الأمر.

وأضاف عقيلة صالح أن ملفات المرشحين للمناصب السيادية أرسلت إلى مجلس الدولة وما عليه إلا تنفيذ ما اتفق عليه.