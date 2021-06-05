شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس» ترحب بقبول تعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت هيئة قناة السويس ببيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض بشأن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي الخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية إنقاذ السفينة البنمية "إيفر جيفين" التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وأكدت هيئة قناة السويس في بيانٍ اليوم حرصها على إنجاح مسار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة البنمية، بما لا يخل بحقوق الهيئة، وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تغطي تكاليف أعمال الإنقاذ، وتعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال تلك الأزمة.