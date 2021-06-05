شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. شركات الاتصالات تغلق أي إمكانية دخول على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المنتظر أن تقوم شركات الاتصالات في نيجيريا بإغلاق أي إمكانية متبقية لاستخدام خدمات موقع "تويتر" بحلول نهاية اليوم السبت بناء على أوامر من الحكومة، بعد أيام من حذف الموقع تغريدة لرئيس البلاد محمدو بوهاري.

وقال جبينجا أونوجا، السكرتير التنفيذي لرابطة مشغلي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المرخصين في نيجيريا عبر الهاتف لوكالة بلومبرج للأنباء إن مقدمي الاتصالات فصلوا تويتر اعتبارا من الساعة 11:59 منتصف ليلة الجمعة/السبت.

وكان من الممكن حتى صباح اليوم السبت الدخول على موقع تويتر، وقال أونوجا إن شركات الاتصالات اللاسلكية " في خضم عملية وقف الدخول" عبر جميع المنصات.

وغردت وزارة الإعلام النيجيرية أمس الجمعة عبر موقع تويتر، أن الحكومة

علقت عمليات الموقع في البلاد "إلى أجل غير مسمى".

وقال تويتر إنه حذف تغريدة بوهاري لأنها انتهكت قواعد الموقع ضد السلوك

العدائي. كما أوقفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة حساب الرئيس

لمدة 12 ساعة.

وهدد بوهاري في التغريدة المحذوفة بقمع الانفصاليين.