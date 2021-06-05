شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة العربية» تطالب دولًا: الاعتراف بفلسطين يحقق السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت جامعة الدول العربية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية المُجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانصياع للإرادة الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.

وأكدت الجامعة العربية في بيان أصدره " قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة " بالجامعة اليوم بمناسبة الذكرى (54) لنكسة عام 1967م، أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، مناشدة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تتخذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وحثت الجامعة العربية في بيانها مجلس الأمن الدولي على تحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967م.