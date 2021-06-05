تلوث الهواء أخطر من كورونا في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير بيئي أن تلوث الهواء في تركيا أشد خطرًا على المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

التقرير الخاص بتلوث الهواء صدر عن غرفة المهندسين البيئيين التركية، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو/حزيران من كل عام، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لشبكة "دويتش فيله" الألمانية في نسختها التركية، السبت، وتابعته ”الخليج 365”.



ووفق التقرير، فإن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب تلوث الهواء في تركيا بين عامي 2018 و2019 أعلى من أولئك الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحسب البيانات الواردة في التقرير، بلغ عدد الوفيات بسبب تلوث الهواء في تركيا 45 ألفًا و398 حالة وفاة في عام 2018، فيما بلغ عددهم 31 ألفًا و476 شخصًا في 2019.





أما عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب كورونا بين شهري مارس/آذار وديسمبر/كانون أول 2020 فهو 20 ألفًا و881.

التقرير أوضح كذلك أن هناك ما مجموعه 357 محطة لرصد تلوث الهواء متصلة بشبكة مراقبة جودة الهواء الوطنية التابعة لوزارة البيئة والتحضر، ويتم رصد الملوثات المختلفة في هذه المحطات.



وأشار التقرير إلى أن عدد محطات مراقبة تلوث الهواء زاد في السنوات الأخيرة، لكن أكثر من نصف المحطات لا تنتج بيانات موثوقة.

من جانبه، قال أحمد دورسون قهرمان، رئيس غرفة المهندسين البيئيين التركية: "توضح لنا هذه البيانات أن تلوث الهواء له مسار أكثر خطورة من كورونا، ما يعني أن هذه المشكلة في تركيا لا تقل أهمية عن الوباء".