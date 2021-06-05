شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 1144 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 456 ألفاً و562 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7440.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إلى تسجيل 1144 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 456 ألفاً و562.

كما لفتت إلى تسجيل 1253 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 439 ألفاً و459.