ولي عهد أبوظبي: أجرينا مباحثات بناءة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إنه أجرى مباحثات بناءة مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن المباحثات تركزت حول العلاقات الثنائية بين الإمارات وليبيا.

وشدد على أن الإمارات تقف إلى جانب ليبيا "خلال مرحلة بناء عهد جديد يحقق تطلعات شعبها إلى الاستقرار والسلام والتنمية".

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، السبت، في قصر الشاطئ.

ورحب في بداية اللقاء بالمنفي وتمنى له التوفيق مع إخوانه في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في قيادة بلادهم إلى بر الأمان.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.