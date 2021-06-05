شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل رقماً قياسياً يومياً في إعطاء الجرعات ضد "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

أعلنت إيطاليا أنها أعطت الجمعة 600 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد في رقم قياسي، ما يضع البلاد في المرتبة الثانية على مستوى أوروبا من حيث عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وقالت الهيئة الحكومية المسؤولة عن التلقيح السبت: "تميز أمس بعدد قياسي من الحقن خلال 24 ساعة قارب 600 ألف، بينما تجاوز عدد الجرعات 37 مليوناً".

وأضافت أن "إيطاليا تحتل المرتبة الثانية في أوروبا من حيث عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بعد ألمانيا، وقبل فرنسا وإسبانيا".

وتابعت أن عدد اللقاحات القياسي يوم الجمعة يرجع جزئياً إلى زيادة عدد مراكز التطعيم التي وصلت الآن إلى 2666 مقابل 1500 في بداية آذار/مارس، وسيتم افتتاح حوالي 800 مركز جديد في الأسابيع المقبلة.

ووفقاً للأرقام الحكومية الرسمية، تم إعطاء 37,06 مليون جرعة لقاح وتم تطعيم 12,7 مليون شخص، أو ما يقرب من 24 بالمئة من السكان الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً.

وأودى الوباء بحياة 126,415 شخصاً في إيطاليا، حيث انخفض عدد الإصابات والوفيات بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة.

وتخفّف الحكومة راهناً قيود مكافحة كوفيد-19 وحظر التجول الليلي، كما أجازت فتح المساحات الداخلية في المطاعم والحانات.