شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تُفرج عن أقدم أسير يحمل الجنسية الأردنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”: تفرج إسرائيل، الأحد، عن أقدم أسير يحمل الجنسية الأردنية بعدما أمضى 20 سنة ونصف السنة في سجونها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز السبت إن سفارة عمّان في تل أبيب أُبلغت بإخلاء سبيل عبد الله نوح أبو جابر (44 عاماً) وذلك بعد انتهاء مدة محكوميته.

وذكر الفايز أن نوح أبو جابر الذي كان يعيش في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين غربي عمّان قبل اعتقاله، أعرب عن رغبته في العودة إلى الأردن بعد خروجه من السجن.

وأشار الفايز إلى إصدار وثيقة سفر لوصول نوح أبو جابر عن طريق جسر الملك حسين وإبلاغ أقاربه بذلك.

واعتقلت القوات الإسرائيلية نوح أبو جابر أواخر ديسمبر عام 2000 خلال زيارته للضفة الغربية، حيث اتهم بضلوعه في تفجير حافلة خلال انتفاضة الأقصى وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.

وحسب «نادي الأسير الفلسطيني» خاض أبو جابر إضرابات عدة عن الطعام للإفراج عنه، وفجع بوفاة والده ووالدته وشقيقته خلال فترة سجنه، وذكر النادي أن نوح أبو جابر هو واحد من 22 أسيراً أردنياً في سجون إسرائيل.