شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مرشح للانتخابات البلدية في سلسلة اغتيالات تطال رجال الدولة بالمكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كواتساكوالكوس (المكسيك) - أ ف ب

قتل مرشح للانتخابات البلدية في ولاية فيراكروز (شرق المكسيك) في إطلاق نار ليل الجمعة/السبت، قبل يومين من الاقتراع حسبما أعلنت الحركة السياسية التي ينتمي إليها.

وكتب المنسق الوطني للحركة المدنية (يسار) كليمنتي كاستنيادا في تغريدة: "ندين بشدة اغتيال رينيه توفار المرشح لمنصب رئيس بلدية كازونيس دي هيريرا"، مطالباً الحكومة بـ"ضمان حياة وأمن المكسيكيين خلال الانتخابات".

وقال مصدر من الحكومة المحلية إن رينيه توفار كان في منزله عندما "هاجمه مجهولون أطلقوا النار عليه عدة مرات"، وتوفي خلال نقله إلى المستشفى بحسب المصدر.

وكانت حكومة ولاية فيراكروز أعلنت الجمعة نشر 5200 عنصر من قوات الأمن للانتخابات المقررة الأحد.

ودعي 95 مليون ناخب مكسيكي لاختيار 20 ألف مسؤول محلي، بينهم 15 من 32 حاكم ولاية، و500 نائب جديد في البرلمان.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، كثرت الهجمات ضد المرشحين.

و53 من بين 89 رجل سياسة اغتيلوا منذ أيلول/سبتمبر الماضي كانوا مرشحين للانتخابات، بحسب مؤسسة الاستشارات الأمنية "اتيليكت".

وتعد الانتخابات اختباراً للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منتصف ولايته، ويأمل الرئيس الذي انتخب في 2018 لولاية من ست سنوات فاز فيها بثلثي مقاعد مجلس النواب، في الحفاظ على الغالبية.

ومنذ أن شنت الحكومة حملة عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات نهاية 2006، سجلت المكسيك أكثر من 300 ألف عملية قتل، بحسب أرقام رسمية، يعزى معظمها لشبكات الجريمة المنظمة.