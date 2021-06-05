شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 مصرياً في حادث قطار جديد بأسوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أصيب 13 مصرياً من بينهم خمسة في حالة حرجة، في حادث سير جديد لأحد قطارات الخدمة الداخلية، بمنطقة الشلال جنوب شرقي مدينة أسوان جنوبي البلاد. وقالت مصادر بمحافظة أسوان، إن أحد جرارات الخدمة اصطدم في ساعة مبكرة من صباح السبت، بأحد عربات قطار الضواحي الذي يعمل بين محطتي أسوان الرئيسية والسد العالي (شرق)، ما أدى إلى إصابة 13 راكباً، منهم 8 إصاباتهم خفيفة، تراوح ما بين كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، إلى جانب 5 حالات حرجة تخضع للتدخل العلاجي والرعاية الطبية.

ونجحت الهيئة العامة للسكك الحديدية، في رفع تداعيات الحادث، وإعادة سير حركة القطارات على خط أسوان/السد العالي، مشيرة في بيان لها، إلى أن سبب الحادث، يرجع إلى تعطل قطار الضواحي الذي يعمل بين المناطق السكنية الداخلية بمدينة أسوان، في المسافة بين محطة أسوان الرئيسية ومحطة السد العالي (شرق)، وعندما تم استدعاء أحد الجرارات لسحب القطار المتعطل، اصطدم بمؤخرة القطار، أثناء محاولة ضمه ما تسبب في الحادث.