شكرا لقرائتكم خبر عن تلقي لقاح "كورونا" لم يعد شرطاً للسفر الداخلي في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – الخليج

أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التنقل داخل المملكة بحرية حتى للذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".

وأفادت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" السبت، بأن "الراغبين بالتنقل داخل المملكة باستطاعتهم القيام بذلك دون اشتراط تلقيهم لقاحاً مضاداً لكورونا".

وقالت الهيئة في بيان، إن "السفر داخل المملكة باتَ ممكناً دون تلقي اللقاح، وإن على المسافر أن يؤكد من خلال تطبيق (توكلنا) عدم إصابته بالفيروس من خلال إبراز حالته الصحية عن طريق التطبيق، وبعدها يمكنه السفر بحرية".

وأكدت "وقاية" أن "إظهار الحالة الصحية من خلال تطبيق (توكلنا) شرط ملزم للسعوديين والمقيمين الراغبين بالسفر الداخلي في المملكة"، ولفتت إلى أن الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، يمكنهم التسجيل بحساب مستقل في التطبيق المذكور.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق "توكلنا" يُظهر تاريخ ووقت آخر تحديث للمستخدم لمدة 48 ساعة، وبالتالي لن تكون هناك أي عقبات في حال انقطاع مفاجئ لشبكة الإنترنت أو أي مشكلة أخرى يمكن أن تواجه المسافرين.

