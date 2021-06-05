قتلى وجرحى بقصف تركي لمخيم «مخمور» شمال العراق

ذكرت مصادر كردية، السبت، أن طائرة تركية مسيرة قصفت مخيم مخمور في شمال العراق ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة إثنين آخرين بجروح، وذلك بعد أيام من تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ تطهير» المخيم، الذي تقول أنقرة إنه يؤوي انفصاليين أكراداً.

وتقوم أنقرة مراراً بعمليات قصف لشمال العراق لملاحقة مقاتلين في حزب العمال الكردستاني المصنف «إرهابياً» من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وواشنطن.

وقال النائب المتحدّر من مخمور في محافظة نينوى في شمال العراق، إن طائرة تركية قامت «بقصف حديقة للأطفال واقعة قرب مدرسة» في المخيم الذي يضمّ لاجئين أكراداً أتراكاً.

وكان حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً في تركيا منذ عقود، قد أفاد السبت عن قصف طائرة مسيرة بعد الظهر للمخيم، في خطوة تأتي بعد ساعات من مقتل خمسة عناصر من مقاتلي البيشمركة في إقليم كردستان، الحليف لأنقرة، في كمين لحزب العمال الكردستاني.

وتوعد أردوغان مطلع يونيو/ حزيران الجاري بالتصعيد ضد حزب العمال الكردستاني، مهدداً بقصف مخيم مخمور للاجئين الذي يقع في شمال العراق على بعد 250 كلم من الحدود بين العراق وتركيا، معتبراً أنه يضمّ عناصر من حزب «العمال».

وقال أردوغان: «مخمور بات حاضنة لقنديل» مقر قيادة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مؤكداً أنه «إذا لم نتدخل، فستواصل تلك الحاضنة الإنتاج (إرهابيين)».

وأضاف: «نتحدّث مع جميع اللاعبين (...) إذا لم تقم الأمم المتحدة بتنظيف هذا المكان، فسنتولى نحن تلك المهمة بصفتنا أعضاء في الأمم المتحدة».

وتشنّ أنقرة منذ 23 إبريل / نيسان الماضي عملية عسكرية جديدة في شمال العراق، جواً وأحياناً براً، ضد حزب العمال الكردستاني.

وحزب العمال الكردستاني هو عدو أنقرة وأربيل، ويرفض الاعتراف بحكومة كردستان العراق، وينشط لإقامة دولة موحدة في سوريا وتركيا والعراق وإيران.

وتقصف تركيا التي نشرت بانتظام بحكم الأمر الواقع نحو عشر قواعد عسكرية منذ 25 سنة في كردستان العراق القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية في شمال العراق، وأطلق حزب العمال منذ 1984 تمرداً دامياً على الأراضي التركية أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل.

(وكالات)