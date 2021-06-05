شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص دهساً بقطار الحرمين السريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – الخليج

لقي شخص حتفه دهساً بقطار الحرمين السريع نتيجة تواجده على مسار الخط الحديدي للقطار بطريقة غير نظامية على بعد بضعة كيلومترات من محطة مكة المكرمة، على ما أعلنت شركة "المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات" التي تتولى تشغيل قطار الحرمين، فيما بدأت الجهات المختصة متابعة الحادث.

وكانت الشركة اعتذرت لعملائها عن تأخر بعض رحلاتها صباح السبت، وناشدت الجميع في الوقت ذاته بالابتعاد عن محيط الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع حفاظاً على سلامتهم.

وقطار الحرمين السريع هو سكة حديد كهربائية تصل بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال زمن لا يتعدى ساعتين، ويمر بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيضاً، وتُقدَّر طاقته الاستيعابية بنحو 60 مليون مسافر سنوياً.

القطار الذي بدأ العمل رسمياً عام 2018، تصل سرعته إلى 300 كلم/سا، ويقطع مسافة تبلغ 450 كلم، ويعد أسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق، كما يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويضم المشروع 35 قطاراً.

