شكرا لقرائتكم خبر عن اعتصام «دستوري» أمام البرلمان التونسي لتحريره من «الإخوان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، السبت، الدخول في اعتصام مفتوح مع نواب كتلتها النيابية أمام البرلمان؛ للمطالبة بإزاحة منظومة «الإخوان»؛ وذلك بعدما قادت مسيرة حاشدة رفعت شعار: «تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان»، وتم التحضير لها منذ أسابيع عدة. وقالت موسي، أمام حشود من أنصارها، إن التونسيين خرجوا للتعبير عن رفضهم لـ«الإخوان»، مؤكدة أن حزبها لن يخشى الترهيب. كما انتقدت رئيس الحكومة هشام المشيشي، «الذي أرسل قواته الأمنية؛ لفض التحرك الاحتجاجي»، بحسب تعبيرها. ودعت موسي جميع المتظاهرين إلى التجمع أمام مجلس النواب، وترديد النشيد الوطني بوجه قوات الأمن التي سعت إلى فض الاحتجاج بدعم من زعيم حركة «النهضة» ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، معتبرة أن «حكم المرشد» هو الذي يعمل على عسكرة مكان المسيرة؛ من أجل قمع القوى المدنية والمتقدمة. وكان المئات من أنصار وكوادر الحزب الدستوري الحر قد شاركوا في المسيرة الحاشدة، التي تأتي في خضم أزمة سياسية واقتصادية وصحية خانقة تشهدها البلاد، ووسط غضب في أوساط النقابات؛ بسبب الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية. وقبل انطلاق المسيرة، شهد محيط البرلمان في ضاحية باردو انتشاراً أمنياً مكثفاً. وقامت قوات الأمن بإغلاق منافذ مجلس النواب كافة، في ظل وجود مخاوف من إقدام أحد أنصار الحزب على الدخول للمقر. وكانت عبير موسي قد قادت في مطلع الشهر الماضي مسيرة بالسيارات ضد حركة «النهضة»، وقالت: إن «مجلس النواب أصبح مرتعاً لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها»، مؤكدة أنّ «الوضع الحالي لن يستمر»، وشددت على أنّ «الشعب التونسي متيقظ، ويتابع كل التفاصيل، وسيحاسب من أجرم في حقه».