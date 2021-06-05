شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تجيز استخدام لقاحي «سبوتنيك في» و«كوفاكسين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - رويترز

أجازت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل "إنفيزا" استيراد لقاح "سبوتنيك في" الروسي الواقي من فيروس كورونا، لكنها قرنت موافقتها بشروط.

ووافقت الهيئة أيضاً على استيراد لقاح "كوفاكسين" الذي تنتجه شركة بهارات بيوتك الهندية الخاصة.

وقال كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي المسؤول عن تسويق اللقاح في الخارج، إن "سبوتنيك في سيصل إلى البرازيل في يوليو/تموز".

وذكرت (سبوتنيك في) أن البرازيل ستصبح الدولة رقم 67 التي تقر استخدام اللقاح.

وكان الطاقم الفني بالهيئة الصحية البرازيلية أوصى باستخدام اللقاح بشروط محددة منها منحه للبالغين الأصحاء فقط.

ويأتي القرار بعدما رفضت الهيئة في أواخر/أبريل استيراد اللقاح الروسي بناء على توصية الطاقم الفني الذي أشار وقتها إلى عيوب ونقص البيانات الضامنة لسلامته وجودته.

وتمكنت البرازيل من تحصين أكثر من 47 مليون فرد بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الواقية من الفيروس، وهو ما يساوي 22.6 بالمئة من السكان.

وسجل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية زهاء 17 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 470 ألف وفاة.