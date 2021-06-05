شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يسحق برانكيس ويتأهل للدور الرابع في "رولان جاروس" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

حجز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً مكانه في الأسبوع الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما سحق الليتواني ريكارداس برانكيس بنتيجة 6-1 و6-4 و6-1 في الدور الثالث السبت.

ودخل اللاعب الصربي البالغ عمره 34 عاماً المباراة بعد انتصاره في جميع المواجهات الثلاث السابقة على برانكيس، الذي لم يفز بأي مجموعة أمام ديوكوفيتش من قبل، وقدم أداء حاسماً ليواصل مشواره نحو لقبه 19 في البطولات الأربع الكبرى.

وكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه ست مرات في المباراة، ولم يتعرض لأي فرصة لخسارة إرساله، ليتأهل للدور الرابع على ملاعب رولان جاروس للعام 12 على التوالي.

ولم يخسر ديوكوفيتش، الفائز باللقب في 2016، والذي سدد 30 ضربة ناجحة مقابل 18 خطأ سهلاً، أي مجموعة في ثلاث مباريات ضمن منافسات البطولة حتى الآن، وسيواجه الشاب لورينتسو موسيتي الذي تغلبه على مواطنه الإيطالي ماركو تشيكيناتو بنتيجة 3-6 و6-4 و6-3 و3-6 و6-3.