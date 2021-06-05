شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أرجنتيني يحرز أول ألقابه على مدار 116 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس آيرس - رويترز

فاز فريق كولون 3-0 على ريسنج في نهائي بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم السبت، ليحرز اللقب المحلي الأول طوال مسيرته الممتدة على مدار 116 عاماً.

واحتل كولون المنتمي إلى مدينة سانتا في المركز الثاني بين فرق دوري الدرجة الأولى المحلي عام 1997، وخسر في نهائي كأس كوبا "سودامريكانا" المعادل للدوري الأوروبي في 2019، لكنه توج بأول لقب كبير في مسيرته هذه المرة.

وأقيمت بطولة كأس رابطة الدوري بدلاً من بطولة الدوري التقليدية في البلاد، والتي توقفت لأكثر من ستة أشهر في العام الماضي بسبب كورونا.

وقال المهاجم المخضرم لويس ميجيل رودريجيز: "أنا في غاية السعادة ولا أجد الكلمات لوصف ما حققه النادي، وأتمنى أن يستمتع الجميع بالإنجاز بعد انتظار دام 116 عاماً".

وجاءت جميع أهداف الفريق الفائز في الشوط الثاني للمباراة، وحملت توقيع رودريجو أليندرو وكريستيان برناردي وأليكسيس كاسترو.