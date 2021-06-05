شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتيح «فايزر» للحاصلين على «سينوفارم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن توفير لقاح فايزرـ بيونتيك في المراكز التابعة لها للراغبين في تعزيز المناعة لديهم بعد مرور ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم، أو الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة بعد ستة أشهر من حصولهم على لقاح سينوفارم، مؤكدة أن الخيار متروك للمطعمين.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور حسين الرند، أن الوزارة أتاحت إمكانية حصول المطعمين بلقاح سينوفارم، المضاد لكوفيد-19، على لقاح فايزر-بيونتيك، بعد مرور 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من اللقاح الأول، وذلك يكون عبر الحصول على موعد مسبق، بهدف تعزيز الجهاز المناعي في مواجهة المرض.

وقال الرند إن الوزارة قدمت خيارين أمام الحاصلين على لقاح سينوفارم، الأول يتمثل في الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من نفس اللقاح، والثاني إمكانية الحصول على جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك، وهذه الخيارات متاحة للجميع، سواء أصحاب الأمراض المزمنة أم شخص يرغب في تعزيز المناعة لديهم، وهذا الإجراء آمن، ومعتمد.

وأكد أن الوزارة توفر 3 أنواع من اللقاحات، وهي لقاح سينوفارم وفايزر وحياة، وفعليا ثمة إقبال من فئات مختلفة في المجتمع للحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز المناعة، بهدف تعزيز المناعة، ولابد من مرور ستة أشهر على الجرعة الثانية، والجهات الصحية تترك الخيار للمطعمين باختيار الجرعة التنشيطية أو فايزر، وهذا الإجراء بحد ذاته خيار متروك للمطعمين.