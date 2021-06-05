شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفنز تتأهل لدور الـ16 وسفيتولينا تودع "فرنسا المفتوحة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

فازت الأمريكية سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة سابقاً على منافستها التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 18 بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-3 و7-5، لتصعد إلى الدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس السبت.

وتراجعت المصنفة الثالثة عالمياً سابقاً ستيفنز (28 عاماً)، التي سبق لها الصعود لنهائي فرنسا المفتوحة في 2018، إلى المركز 59 عالمياً حالياً، ولكن بفضل خبرتها وتماسكها نجحت في التغلب على موخوفا التي تصغرها بأربعة أعوام.

وواجهت موخوفا التي صعدت سابقاً لقبل نهائي أستراليا المفتوحة، بعض المشكلات في المراحل الأولى من المباراة التي أقيمت في ملعب سيمون ماتيو، وتعرضت لكسر الإرسال في الشوط الرابع لتحسم اللاعبة الأمريكية المجموعة الأولى لصالحها.

وكانت ستيفنز فازت بلقب أمريكا المفتوحة في 2017.

وفي إطار البطولة ذاتها، خرجت المصنفة الخامسة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا من فرنسا المفتوحة للتنس عندما خسرت في الدور الثالث 6-3 و6-2 أمام المصنفة 33 عالمياً التشيكية باربورا كريتشيكوفا السبت ليتواصل خروج كبار المصنفات من ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وبعد خروج أول ثلاث مصنفات في فردي السيدات، ودعت سفيتولينا البطولة المقامة على الملاعب الرملية بعد فشلها في الصمود أمام قوة الأداء الهجومي لمنافستها التشيكية في أول مواجهة تجمع بينهما حتى الآن.

وفازت كريتشيكوفا (25 عاماً) بلقب بطولة ستراسبورج قبل انطلاق فرنسا المفتوحة، واليوم كسرت إرسال سفيتولينا ثلاث مرات في كل مجموعة، لتحقق فوزاً مستحقاً في ملعب فيليب شاترييه.

وستلتقي كريتشيكوفا في الدور الرابع (دور 16) مع الأمريكية سلون ستيفنز التي فازت في وقت سابق اليوم 6-3 و7-5 على التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 18.