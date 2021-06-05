تقارير تكشف عن خطة ميسي وبرشلونة.. ولكن ما علاقة بيكهام بالمفاوضات؟

متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن موافقة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاماً) على تمديد عقده مع النادي الكتالوني 10 سنوات على أن يلعب لعامين في برشلونة ثم ينتقل للعب في إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بالشراكة لموسمين قبل العودة لبرشلونة ليكون شريكاً استراتيجياً في النادي ولعب دور السفير العالمي له.

واقتنع ميسي بعرض برشلونة الجديد الذي يتضمن خيارات واسعة ترضي طموحه في النادي الذي دشن فيه مسيرته عام 2003.

وكان ميسي ألمح في مقابلة مع التلفزيون الإسباني عن رغبته في البقاء وقال: «خطتي هي تقديم كل ما أستطيع تقديمه للنادي حالياً. أريد اللعب في الولايات المتحدة وتجربة الدوري المحلي هناك؛ لكن العودة في نهاية المطاف لبرشلونة بدور معين».

توزيع أجر ميسي على 10 سنوات يعني تقليل العبء على ميزانية النادي المترنحة؛ بسبب الديون وتداعيات فيروس كورونا ما جعل الصفقة قابلة للتطبيق.

وذكر التقرير أن قدوم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو للعب إلى جانب مواطنه؛ أسهم في إقناع كابتن الفريق في البقاء، وعبر لابورتا عن ثقته ببقاء ميسي وقال مؤخراً: «ليو يستحق بالتأكيد عرضاً أفضل؛ إذ يمكنه الحصول على أكثر في نادٍ آخر؛ لكنه يرغب في جعل برشلونة كبيراً. أنا واثق أنه يقدر الجهود التي نبذلها وهو متحمس لمشروعنا الذي نبنيه. المال لا يهم بالنسبة لليونيل؛ بل فرص الفريق في تحقيق الألقاب والأولوية له هي الشعور بالارتياح والتقدير ثم الفوز».