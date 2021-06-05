مدارس الحكمة تحتفل بتخريج طلبتها من داخل السيارات

عجمان- محمد إبراهيم

برعاية الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، احتفلت مدارس الحكمة، بتخريج طلاب وطالبات الصف الثاني عشر "بنين وبنات"، واشبال وزهرات الروضة، من داخل السيارات وسط مشاعر من البهجة والفرح، بحضور عائشة بنت سيف المطوع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة، وابتسام النجار مساعدة المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية، ومديري الإقسام، والموجهين، وأولياء الأمور وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وبروتوكلات الصحة والسلامة.