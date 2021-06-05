48 دراسة بحثية تنفذها جامعة الإمارات حول التغيرات البيئية

العين – ”الخليج 365”

أوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، أن هناك 48 دراسة بحثية متصلة بمواضيع بيئية مختلفة تنفذها الجامعة، منها تقليل الأثر البيئي للتحلية، ودراسة أثر التغير المناخي والبيئي للنظام الأيكولوجي في الدولة. وقد عززت الجامعة هذه البحوث العلمية المتصلة بالدراسات البيئية من خلال إنشاء مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية والمركز الوطني للمياه والطاقة.

وأشار، بمناسبة مشاركة الجامعة العالم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، إلى أن دولة الإمارات حقّقت العديد من الإنجازات البيئية التي مكّنت الدولة من الريادة عالمياً، لافتاً إلى أن البيئة جزء أساسي من المجتمع، يجب على كل فرد من أفراد المجتمع الحفاظ عليها ويأتي ذلك من ضمن المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وأن الحفاظ على البيئة والنطاق الذي نعيش فيه هو حفاظ على المكتسبات الوطنية البيئية والذي بدوره يعزز من مسيرة الاقتصاد التنموية.

وأكد أن جامعة الإمارات منذ نشأتها، تضع البيئة أولوية هامة من خلال التعليم والمعرفة والبحث العلمي، حيث وفّرت الجامعة البنية التحتية المناسبة من مختبرات وأدوات تعليمية مبتكرة لدعم بناء وخلق المعرفة والمساهمة في بناء جيل من الكوادر المواطنة والمؤهلة بالمهارات العلمية البيئية.

من جانبها أكدت الدكتورة روية الكندي، أستاذ مشارك في قسم الأحياء بكلية العلوم: «أنه من الواجب الأخلاقي على عامة الناس في جميع أنحاء العالم أن يحتفلوا عملياً بيوم البيئة العالمي عبر اتخاذ تدابير على المستوى الفردي لحماية البيئة والذي يدخل ضمن إطار المسؤولية المجتمعية».

وأشارت إلى أن البشرية واجهت العديد من الخسائر على وجه الأرض منذ انتشار فيروس «كوفيد-19»، لكن الخسارة التي نواجهها ربما تكون من أعظم الخسائر على الإطلاق والمُتمثّلة في الإخلال بالاتزان البيئي الذي ينذر بفقدان الطبيعة وعليه يتهدد الأمن البشري.

كما أوضحت الدكتورة روية الكندي أن جامعة الإمارات منذ نشأتها وهي تركز على المواضيع المتعلقة بالبيئة من خلال برامج أكاديمية عالية المستوى في علوم البيئة والاستدامة.

ويلعب البحث العلمي الدور المميز في إبراز جهود الجامعة، حيث أشار الدكتور أحمد مراد إلى أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمختصين والطلبة استطاعوا نشر 1536 ورقة بحثية خلال الفترة من 2016-2021 حسب قاعدة بيانات سكوبس، وهو ما يعادل 25% من مجموع الأبحاث العلمية المنشورة في تلك الفترة، كما قام الباحثون والمخترعون في الجامعة بتسجيل 32 براءة اختراع في مختلف المواضيع ذات الصلة بالبيئة.