55 لوحة لذوي الإعاقة وغيرهم.. جسر للتواصل في معرض «بين الظلال»

ينظم مركز الفن للجميع (فلج)، التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حتى يوم الاثنين معرض «بين الظلال» في بيت الحكمة بمشاركة 19 فناناً من ذوي الإعاقة وغيرهم يقدمون من خلاله 55 لوحة تمثل جسراً للتواصل والدمج الذي يمثل واحداً من أهم الأهداف التي تعمل المدينة على تحقيقها بالتعاون مع الشركاء وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد محمد بكر، مشرف المركز، أهمية المعرض فنياً واجتماعياً من خلال الرسالة التوعوية التي يريد إيصالها إضافة إلى تعزيز وترسيخ ثقة ذوي الإعاقة بأنفسهم من خلال الشعور بالمساواة والمنافسة الشريفة بين إبداعاتهم وإبداعات زملائهم الآخرين والقائمة على جودة وإتقان العمل من دون أية اعتبارات أخرى.

وأوضح: إن المركز بتوجيهات الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، المديرة العامة للمدينة، بدأ منذ عام تقديم خدماته في مختلف مجالات الفنون لغير ذوي الإعاقة أيضاً، ما أتاح الفرصة أكثر لدمج منتسبيه مع زملائهم وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وأضاف: المركز الذي تأسس في مارس/ آذار 2017 يقدم خدماته لما يقارب الـ 100 فنان من ذوي الإعاقة وغيرهم من مختلف الجنسيات في مجالات الفنون التشكيلية والأدائية والموسيقى. ومنذ التأسيس، استفاد من خدمات المركز ومحاضراته وورشه الفنية أكثر من 830 شخصاً، كما شارك في العديد من المسابقات والمعارض الفنية داخل الدولة وخارجها.

وأشاد بكر بالتعاون المثمر بين «فلج» وجميع الجهات الحريصة على توعية المجتمع ومساندة ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

وأشار إلى استعداد المركز لعرض مسرحي ضخم في يوليو/ تموز المقبل من بطولة ذوي الإعاقة، وأنه سيصور بتقنية العرض السينمائي ليكون متاحاً أمام الجمهور.

الفنانون ذوو الإعاقة وغيرهم من المشاركين في المعرض عبروا عن سعادتهم بهذه التجربة والإقبال الجماهيري الذي يشهده، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في معارض مقبلة بإذن الله.