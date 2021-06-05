شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر ينظم رحلة مجانية لأبناء دار السلام والبساتين لزيارة المومياوات بمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، تنظيم رحلة مجانية لأبناء دائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة، لزيارة مجانية للمومياوات الملكية والآثار والكنوز المصرية العظيمة بالمتحف القومى للحضارة.

وقال النائب محمد تيسير مطر في إعلانه عن الرحلة :"من أبهروا العالم بالأمس يستحقون الزيارة اليوم! والآن يمكنك رؤية عظماء مصر مجتمعين تحت سقف واحد، ولذلك ندعو كل طلاب الكليات والمعاهد المصرية، من أبناء دار السلام والبساتين، لزيارة المتحف القومي للحضارة مجانا، والاستمتاع بمشاهدة وتصوير المومياوات الملكية والآثار والكنوز المصرية العظيمة.

وأشار إلى أن الزيارة يوم الجمعة الموافق 11 يونيو، موضحا أن يمكن للراغبين في الاشتراك التسجيل عن طريق الحضور إلى مقر حزب إرادة جيل بدار السلام، وعنوانه 60 شارع الفيوم.