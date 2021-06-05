شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الدولة حققت أمن واستقرار وتنمية شاملة خلال عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنه خلال السبع سنوات التي تولى فيها الرئيس السيسي سدة الحكم تغير موقعها على الخريطة العالمية، والإقليمية فى كافة النواحى الاقتصادية والصحية، والتى ظهرت مؤخراً فى وضع مصر الإقليمى الفاعل فى أكثر من مشهد، وهو "القضية الفلسطينية" باعتبارها أولوية مصرية في القضايا الإقليمية، وتحول مصر لمركز للغاز الطبيعي في المتوسط، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومن المنتجات البترولية بحلول 2023.

وتابع :"هذا بجانب تحقيق الاستقرار في ليبيا وعودة مصر إلى قلب أفريقيا وترأسها للاتحاد الأفريقي عام 2019، ورئاسة العديد من اللجان الدولية والأفريقية خلال حكم الرئيس السيسي، وعلى المستوى الداخلي استطاع الرئيس أن يضع خطة للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق التنمية ووضع استراتيجية مستدامة 2030، وقام بتنفيذ مشروعات قومية لتعزيز فرص مصر الاقتصادية والاستثمارية وتنمية المناطق الحدودية والصعيد وإنشاء هيئة تنمية شبه جزيرة سيناء".

وذكر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن تلك الإنجازات جاءت عقب سنة مريرة عانت مصر فيها في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تهدف لعرقلة الدور المصري وتفكيك المؤسسات المصرية، وإثارة الهلع بين أبناء الشعب المصري، التي استطاع الرئيس السيسي أن يتخطاها باستعادة الأمن والمكانة المصرية.