شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التنسيقية يلتقى وزير الرى.. وعبد العاطى يشرح سيناريوهات التعامل مع ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع صباح اليوم السبت، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، وذلك بمقر الوزارة بكورنيش النيل، وضم الوفد مايقرب من 60 عضوا من التنسيقية، ونواب المحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

تحدث الدكتور عبد العاطى، حول ملف المياه، وهو المحور الرئيسى فى اللقاء، وذلك فى إطار التحديات التى تواجه ملف الامن المائى، خاصة فى ظل تطورات ملف سد النهضة، مشيرا إلى اشكاليات تحديات المياه وخاصة فى ظل السيناريوهات المتعددة، ثم يأتى تحديا آخر وهو الزيادة السكانية فى ظل محدودية الموارد المائية، ثم يأتى تحديا أخر رئيسيا وهو التغيرات المناخية، التى تنعكس سلبا وايجابيا على الأمن المائى.

وأكد وزير الرى والموارد المائية خلال لقاءه وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة تضع سيناريوهات متعددة لمواجهة التحديات المائية، وتضع فى حسبانها تصورات بخطة العمل المقبلة، وجاهزة للتعامل الفنى مع أى مشاكل طارئة، مشيرا إلى أن مصر قامت باستراتيجية " 4 تاء"، وهى تضم 4 محاور رئيسية " تحسين نوعية المياه، وتعظيم كفاءة استخدام المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة والتوعية بتحديات الملف المائى".

وشمل اللقاء اقتراح بمشاركة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى أسبوع القاهرة للمياه، وذلك لصناعة نوع من الشراكة الحقيقية بين الوزارة والتنسيقية، بالإضافة للاستفادة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية لزيادة نسبة التواصل مع العمق الأفريقى.

من جانبه وقف وفد التنسيقية على سبًل مواجهة التحديات المائية والسيناريوهات المختلفة، خاصة ملف سد النهضة، والذى يعتبر أحد أبرز أسئلة الشارع المصرى، وحيث تضمنت الإجابات وسائل التعامل المختلفة سواء الفنية والدبلوماسية، وكيفية تخطى تلك العقبة الطارئة على ملف الأمن القومى المائى.

يأتى ذلك فى اطار سلسلة لقاءات مستمرة بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع الوزراء والمسئولين ومؤسسات الدولة، بهدف الحفاظ على بيئة عمل مشتركة قائمة على رفع درجات الوعى المتبادل، والوقوف على مختلف القضايا الوطنية المصرية.







