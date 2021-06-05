شكرا لقرائتكم خبر عن نواب التنسيقية: وصول المعدات المصرية لغزة يؤكد دعم مصر على عودة الحياة للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب عن مجلس النواب، أن وصول المعدات المصرية والأطقم الهندسية والفنية لقطاع غزة، للمساعدة فى إزالة آثار الأنقاض، هى بمثابة انطلاق لساعة الصفر لبدء عملية الإعمار تنفيذا لما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعودة من جديد فى المنطقة الفلسطينية.

وأكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن لحظات إزالة الركام أثر ما حدث خلال الفترة الماضية من عدوان ودخول المعدات الهندسية المصرية، يأتى كخطوة بدء وإعلان عن انطلاق الوعد المصرى بإعادة إعمار غزة.

وأشار إلى أن هذا يأتى تمهيدا لعملية إعادة التعمير والبناء وسط حفاوة كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين الذين عبروا بها عن مشاعر، الحب والامتنان للدولة المصرية قيادة وشعبا فى دعم القضية الفلسطينية.

وشدد أن كل التحركات التى تتخذها الدولة فى إعادة الإعمار سواء السياسية أو إعادة الحياة للمنطقة، تدلل على دعم القضية الفلسطينية وعلى أنها قضية مركزية لمصر، خاصة وأنها دائما ما كانت فى وجدان المصريين عبر تاريخهم ويشعرون بأنها قضية رئيسية لهم.

ولفت إلى أن مشاهد إزاحة ركام العدوان، تؤكد إشارة البدء بإعادة الإعمار وهى لحظة سعيدة تمحو أوقات عصيبة من التى واجهها واجهه الشعب الفلسطينى وشعر خلالها بمرارة وصعوبة، كما أنها تمثل بدايات لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع عن كاهلهم مشاعر المعاناة التى عاشوها على مدار أيام العدوان.

وقال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مصر تضع القضية الفلسطينية فى صدارة اهتماماتها وتحرص على وقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع من جديد، مشددا أن وصول المعدات المصرية قطاع غزة وفاءا بالوعد الذى أخذه الرئيس السيسى على عاتقه بإعادة إعمار غزة وإزالة ركام الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإسراع بإرسال المعدات والأطقم الهندسية للبدء الفورى فى عمليات التعمير والبناء لتعود الحياة من جديد.

ولفت إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية بامتياز واننا نتمنى أن تنجح الجهود المصرية فى انهاء الانقسام الفلسطينى وعودة جميع الفصائل الفلسطينية للعمل تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية مرة آخري.

وقال عماد خليل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك ربطا بين رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غزة، وما حدث من إرسال معدات مصرية لرفع الركام وآثار ما أحدثه الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، مشيرا إلى أن دور مصر الإقليمى متواجد منذ 7 سنوات، على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى على الرغم من انشغاله بعدد من الملفات الداخلية.

وأضاف، أن الدور المصرى ليس فقط فى إعادة إعمار غزة، وإنما فى وجودها بقوة فى توحيد الصف الفلسطينى، وإنهاء الانقسام بالداخل، وأن مصر تنظر بمفهوم أخلاقى للأمور، وشريك أساسى ورئيسى فى كافة القضايا الإقليمية والعربية، ومصر انفردت بين دول العالم بوقف إطلاق النار فى غزة ووقف الاعتداءات.