عبر هذه المنصات.. وزير التعليم ينصح طلاب الثانوية بالمذاكرة من هذه المصادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ينصح طلاب الصف الثالث الثانوي بالمذاكرة من المصادر التعليمية المتعددة التي أتاحتها الوزارة؛ استعدادًا لامتحانات نهاية العام.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، لإعلان موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث، أن مذاكرة الطلاب من المصادر التعليمية المتعددة التي أتاحتها الوزارة تتيح مشاهدة الطلاب في المذاكرة وفهم أسئلة النظام الجديد بالثانوية العامة.

ولفت شوقي إلى أن الوزارة أتاحت العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة؛ والتي منها "بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومحتوى نجوى، ومنصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسي)"، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرحًا وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية لمناهج المرحلة الثانوية، يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.