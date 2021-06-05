مشنوقة في الصالة.. العثور على جثة فتاة معلقة في سقف منزل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

باشرت نيابة ثان الرمل بإشراف المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، التحقيق فى واقعة العثور على جثة فتاة معلقة بسقف الشقة سكنها بقرية أبيس الثانية.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بتلقي قسم شرطة ثان الرمل بلاغًا من الأهالى، بانتحار فتاة داخل مسكنها.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص العثور على جثة "ف.إ.ح" 18 عامًا، معلقة بواسطة حبل بسقف صالة الشقة ، وجرى إنزالها.

بمناظرة الجثة تبين وجود سحجات حول الرقبة، وأثار كدمات بأماكن متفرقة من الجسم.

وبسؤال أسرتها قرروا أنهم كانوا خارج المنزل وعند عودتهم وجدوا ابنتهم بالحال الذي كانت عليه عند حضور الشرطة فقاموا بإنزالها.

وتبين من التحريات أن شقيق المتوفية سبق واعتدى عليها بالضرب قبل الحادث بيوم واحد فألقي القبض عليه.

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة تشريح جثة المتوفية لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.