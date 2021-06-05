"بسبب كلام الستات".. إصابة 7 في مشاجرة بالحجارة والعصي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 7 اشخاص بكدمات وجروح متفرقة إثر وقوع بسبب مشادة كلامية بين سيدتين أثناء تواجدهما بسوق قرية "كفر قنصوة" في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي، بوجود مشاجرة بناحية قرية " كفر قنصوة ".

بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول "جمعة. إ" 60 عامًا، بالمعاش مصاب باشتباه كسر بعظمة الزند لليد اليسرى، وابنائه "حمادة 32 عامًا، إبراهيم 34 عامًا، فاطمة 25 عامًا"، وطرف ثان "محمود. ع" 30 عامًا عامل، وزوجته " نادية .ا" 21 عامًا، ربة منزل، و شقيقها "رضا" 18 عامًا، عامل.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين كًل من الرابعة والسادسة أثناء تواجدهما بسوق القرية ، تدخل على إثرها أقاربهن، وتطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالأيدي والعصي والحجارة.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفي السنبلاوين العام وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج عدا المصاب الأول جرى حجزه وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10931 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين ، وجاري العرض على النيابة العامة.