"بسبب كلام الستات".. إصابة 7 في مشاجرة بالحجارة والعصي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
أصيب 7 اشخاص بكدمات وجروح متفرقة إثر وقوع بسبب مشادة كلامية بين سيدتين أثناء تواجدهما بسوق قرية "كفر قنصوة" في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي، بوجود مشاجرة بناحية قرية " كفر قنصوة ".
بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول "جمعة. إ" 60 عامًا، بالمعاش مصاب باشتباه كسر بعظمة الزند لليد اليسرى، وابنائه "حمادة 32 عامًا، إبراهيم 34 عامًا، فاطمة 25 عامًا"، وطرف ثان "محمود. ع" 30 عامًا عامل، وزوجته " نادية .ا" 21 عامًا، ربة منزل، و شقيقها "رضا" 18 عامًا، عامل.
وتبين حدوث مشادة كلامية بين كًل من الرابعة والسادسة أثناء تواجدهما بسوق القرية ، تدخل على إثرها أقاربهن، وتطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالأيدي والعصي والحجارة.
جرى ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفي السنبلاوين العام وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج عدا المصاب الأول جرى حجزه وتعيين الحراسة اللازمة عليه.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 10931 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين ، وجاري العرض على النيابة العامة.