يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة النيجيرية أنها "علقت إلى أجل غير مسمى" موقع تويتر في نيجيريا ، حسبما أعلنت وزارة الإعلام والثقافة في البلاد في بيان الجمعة.
وقال بيان مُوقع نيابة عن وزير الإعلام والثقافة في البلاد: "أوقفت الحكومة الفيدرالية، إلى أجل غير مسمى، عمليات خدمة المدونات الصغيرة والشبكات الاجتماعية، تويتر، في نيجيريا" .
واتهم البيان، الذي نُشر على حساب الوزارة الرسمي في تويتر مساء الجمعة، الشبكة الاجتماعية الأمريكية بالسماح باستخدام منصتها "للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا".
يأتي التعليق بعد أيام فقط من حذف تغريدة الرئيس النيجيري محمد بخاري عبر تويتر، بعد أن اعتبرها السكان المحليون على نطاق واسع مسيئة.
وفي تغريدة يوم الثلاثاء، هدد الزعيم النيجيري بالتعامل مع الناس في جنوب شرق نيجيريا، الذين ألقى باللوم عليهم في الهجمات المتكررة على البنية التحتية العامة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من حجبه في نيجيريا.. تويتر يتلقى تهديدا من الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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