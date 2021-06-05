بعد ساعات من حجبه في نيجيريا.. تويتر يتلقى تهديدا من الهند

أصدرت الهند إنذارا نهائيا إلى شركة "تويتر" قالت فيه إن لدى المنصة فرصة أخيرة للامتثال أو مواجهة عواقب غير مقصودة. ووفقا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند، يتعين على وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمين - أي منصة تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم - تعيين مسؤول عقد، ومسؤول امتثال، ومسؤول شكاوى في الهند، بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم نشر تقارير الامتثال فيما يتعلق بالشكاوى التي يتلقونها كل ستة أشهر.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة النيجيرية أنها "علقت إلى أجل غير مسمى" موقع تويتر في نيجيريا ، حسبما أعلنت وزارة الإعلام والثقافة في البلاد في بيان الجمعة.

وقال بيان مُوقع نيابة عن وزير الإعلام والثقافة في البلاد: "أوقفت الحكومة الفيدرالية، إلى أجل غير مسمى، عمليات خدمة المدونات الصغيرة والشبكات الاجتماعية، تويتر، في نيجيريا" .

واتهم البيان، الذي نُشر على حساب الوزارة الرسمي في تويتر مساء الجمعة، الشبكة الاجتماعية الأمريكية بالسماح باستخدام منصتها "للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا".

يأتي التعليق بعد أيام فقط من حذف تغريدة الرئيس النيجيري محمد بخاري عبر تويتر، بعد أن اعتبرها السكان المحليون على نطاق واسع مسيئة.

وفي تغريدة يوم الثلاثاء، هدد الزعيم النيجيري بالتعامل مع الناس في جنوب شرق نيجيريا، الذين ألقى باللوم عليهم في الهجمات المتكررة على البنية التحتية العامة في المنطقة.