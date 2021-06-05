قتلى واصابات من قوات “البشمركة” بهجوم مسلح في كردستان العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

قتل وأصيب 7 عناصر من قوات “البشمركة” بإقليم كردستان العراق، وذلك عقب وقوعهم في كمين نصبه لهم عناصر من حزب العمال الكردستاني التركي، حسب ما أفادت تقارير إخبارية، السبت.

وقال مسؤول في وزارة البشمركة بحكومة الإقليم أن 7 عناصر من قوات “زيرة فاني” سقطوا بين قتيل وجريح إثر وقوعهم في كمين لعناصر حزب العمال الكردستاني أثناء تنفيذ “واجب عسكري”.

وأوضح ذلك المسؤول الذي يدعى، سربست لزكين، أن الحادثة وقعت في منطقة سلسلة جبال متين التابعة لقضاء العمادية نحو 70 كيلو مترا شمالي محافظة دهوك.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن الثلاثاء عن وقوع اشتباكات بين قوات البشمركة وحزب العمال في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل، دون خسائر بشرية.

وتعد الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، ودخل الحزب في صدامات عسكرية متفرقة على مناطق النفوذ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تسعينات القرن العشرين.