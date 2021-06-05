شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في روسيا تتخطى حاجز التسعة آلاف يومياً مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، فيما لامس عدد الوفيات الجديدة مستوى الـ400 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت تسجيل 9145 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8947 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2897 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو،بحسب قناة"أر تي عربية" الإخبارية الروسية.

وارتفعت حصيلة وفيات مرض "كوفيد19-" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 399 حالة وفاة (مقابل 377 وفاة أمس)، فيما تماثل 8565 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و 117الف و274 إصابة مؤكدة منها 123 الف و436 حالة وفاة و264 الف و 761حالة نشطة وأربعة ملايين و729 الف و77حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 9ر139 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 381 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.