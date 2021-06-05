شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 32.9 مليون جرعة للقاح كورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت إلى أنه تم إعطاء 9ر32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد عند 737 ألفا و858 جرعة في اليوم الواحد. واستنادا إلى هذا المعدل ، يتوقع أن يستغرق الأمر سبعة أشهر حتى يتم تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 24 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 3.43 مليون إصابة، وتم تسجيل 228 ألفا و568 وفاة. وظهرت أول إصابة بالفيروس في المكسيك قبل عام و14 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.