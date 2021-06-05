شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 53 شخص مصابين بكورونا خالفوا تعليمات الحجر بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية