شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا : زيادة في إصابات كورونا بنسبة 0.1% خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0724 صباحا بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى قرابة 3ر33 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، والذي كان 0.1 %.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 3.79 مليون حالة، بزيادة طفيفة عن الوقت نفسه أمس .

وشهدت ولاية أوريجون زيادة بنسبة 0.2 % في الإصابات عن نفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 202 ألف و680 حالة.

كما سجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 59 حالة وفاة.