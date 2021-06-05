شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جوية تركية على لاجئين داخل العراق تودي بحياة 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رشاد كلالي المسؤول في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالعراق إن ضربة جوية تركية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين اليوم السبت في مخيم للنازحين بشمال البلاد يضم آلاف اللاجئين الأكراد القادمين من تركيا.

ووقعت الضربة الجوية بعد ثلاثة أيام من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر فيها العراق من أن تركيا "ستطّهر" مخيما للاجئين تقول إنه يوفر ملاذا للمسلحين الأكراد.

وأكد مسؤول أمني عراقي طلب عدم ذكر اسمه أن ضربة جوية أدت إلى سقوط قتلى ومصابين في المخيم لكنه لم يقدم تفاصيل.