شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في مستودع للحافلات الكهربائية بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق في مستودع للحافلات الكهربائية، تابع لشركة "أوسترا" للنقل في مدينة هانوفر الألمانية، ما استدعى انتشارا واسع النطاق لفرق الإطفاء.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن النيران اشتعلت في المستودع والحافلات الكهربائية فى حي ميتلفيلد.

وبحسب البيانات، توجه رجال الاطفاء بقوات كبيرة إلى موقع الحريق عقب ظهر اليوم السبت.

وانتشرت سحابة قاتمة من الدخان فوق المنطقة الواقعة جنوبي هانوفر. وطُلب من السكان إغلاق النوافذ والأبواب. ولا توجد بيانات حتى الآن عن إصابات.

وأعلنت شركة "أوسترا" عبر "تويتر" أن العديد من حافلاتها لن تنطلق من محطات الانتظار بسبب عملية الإطفاء في ميتفيلد.