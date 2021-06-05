شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الأمكان الثقافية في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت دور السينما والمتاحف والمسارح والمطاعم أبوابها مرة أخرى في هولندا، اليوم السبت، في مزيد من التحركات نحو العودة للحياة الطبيعية منذ بدء تفشي جائحة كورونا

وقالت وسائل إعلام محلية أن السكان استقبلوا تخفيف القيود بحماس.

وتم الحجز في العديد من المطاعم، التي ربما يتناول فيها الأشخاص الآن الطعام داخلها مرة أخرى، بشكل كامل، كما تم بيع تذاكر في أماكن أخرى، فيما لا تزال أعداد الزائرين والزبائن محدودة.

وأعيد فتح الأماكن الرياضية أيضا كما تم تمديد ساعات العمل لتناول الطعام والشراب في الخارج إلى العاشرة مساء.

وتم رفع حظر التجوال الليلي بالفعل وأعادت المتاجر فتح أبوابها مرة أخرى.