كتلة كردية تدعو لتنسيق مشترك بين المركز والإقليم لردع حزب العمال

وقالت الكتلة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "ببالغ الحزن والاسف تلقینا الیوم نبأ استشهاد خمسة من افراد قوات الپیشمرکة الأبطال و جرح عدد آخر منهم إثر تعرضهم صباح الیوم اثناء تنفيذ واجبهم من خلال فرض واستعادة الأمن في القرى الحدودية و حماية سكان المنطقة، الی هجوم غادر من قبل کمین نصبتها لهم مجموعة من افراد قوات ال (ب ك ك)".وفي الوقت الذي أدانت هذه تجاوزات "حزب العمال الكوردستاني التركي الذي يتواجد بشكل غير قانوني في اقليم كردستان"، فأنها دعت إلى "وقف هذە التجاوزات والحد من تصرفات هذا التنظيم من خلال المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومتين الاتحادية وحكومة اقليم کوردستان وعلى كافة الاصعدة".

وأضافت، ان "تواجد قوات ال (ب ك ك) على حدود الاقلیم ناهيك عن كونه تجاوز صارخ علی سیادة العراق بما فيه الاقلیم، قد تسبب في الحاق الاذى والضرر الكبيرين بشعب اقليم كردستان وخاصة سكان القرى الحدودية وان استمرار هذه التجاوزات تعني زعزعة الاستقرار وبالتالي عدم وصول ید البناء والاعمار اليها عدا ما تخلفه من اضرار كبيرة بالبیئة".



ودعت الكتلة، الرئاسات الثلاث في العراق إلى "اتخاذ موقف موحد بالتنسيق مع حكومة الاقلیم إزاء هذا التطور الخطير وإتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل وقف هذە التجاوزات ومنها وضع حد للتواجد غير الشرعي لهذا التنظيم في العراق والاقلیم و تجنيب هذە المناطق الحرب و الاقتتال و تصدير المشاكل والنزاعات".