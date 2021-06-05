اربيل تطالب بغداد بالتدخل لمنع التحركات العسكرية ضدها

بغداد - ياسين صفوان - طالبت وزارة البيشمركة، اليوم السبت، الحكومة العراقية المركزية بالتدخل الفوري، لمنع التحركات العسكرية والهجمات المتواصلة للقوات التركية وكذلك تحركات حزب العمال الكردستاني.

وقالت الوزارة في بيان، تابعته الخليج 365، إنه "خلال هجوم اليوم 5 حزيران 2021)، في جبل متين بالعمادية، تعرضت قافلة لقوات البيشمركة لاستهداف غير مبرر من قبل قوة من مقاتلي حزب العمال، أسفرت عن استشهاد 5 من قوات البيشمركة وجرح 7 آخرين".



وأضاف البيان أن "مقاتلي حزب العمال الكوردستاني استخدموا الأسلحة الخفيفة والثقيلة في هجومهم، وذلك أثناء توجه قوة من البيشمركة للحدود، بهدف حماية الأمن والاستقرار في المنطقة، مثل باقي المناطق الحدودية لإقليم كوردستان، حيث ترى قوات البيشمركة أنه من حقها التحرك والتمحور في الأوقات التي تستوجب ذلك".

