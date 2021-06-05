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المنافذ تحبط عملية تهريب جديدة في أم قصر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة في ميناء أم قصر الشمالي.
وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي في هيأة المنافذ الحدودية، من ضبط حاوية تحتوي دراجات نارية مستعملة معدة للتهريب لا يسمح باستيرادها ودخولها البلاد التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة".

وأشارت إلى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون والتنسيق المشترك مع شرطة الكمارك والمركز الكمركي في الميناء".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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