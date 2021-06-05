البيت الأبيض يدافع عن موقف كبير مستشاريه بشأن منشأ وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دافع البيت الأبيض عن كبير مستشاري الرئيس الطبيين في حملة مواجهة فيروس كورونا، الدكتور أنتوني فاوتشي بعد الكشف عن بعض رسائله الإليكترونية بشأن منشأ فيروس كورونا.



ويمثل فاوتشي واجهة الولايات المتحدة في جهود مكافحة الفيروس، وانقسمت الآراء بخصوص أدائه.

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن فاوتشي كان دوما "دعما لا يمكن الاستغناء عنه".

لكن رسائل البريد الإليكتروني الخاصة بفاوتشي والتي سربت، تثير التساؤلات حول مدى دعمه الموقف الصيني، الرافض لنظرية تسرب فيروس كورونا، من مختبر الفيروسات في مدينة ووهان.

وسُمح لوسائل الإعلام الأسبوع الجاري بالاطلاع على مجموعة من الرسائل الإليكترونية لفاوتشي بخصوص تفشي وباء كورونا، بموجب قوانين حرية الوصول للمعلومات.