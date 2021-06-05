تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو يسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع تفجير انتحاري، السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى.



وبحسب أنباء أولية، فإن التفجير الذي وقع في تقاطع أكس كونترول أفجوي، بمديرية هدن، أدى لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وكان التقاطع مزدحما جدا بالمارة في وقت التفجير، كما كانت قوات من الجيش الصومالي قريبة من الموقع، وفق مراسل "العين الإخبارية".

ونقلت السلطات 8 مصابين إلى المستشفى حتى الآن، حسب مصادر طبية.

ولم تعلق السلطات الصومالية على التفجير الانتحاري على الفور، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

بيد أن حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تنفذ هجمات بين الحين والآخر، تستهدف قوات الأمن والمدنيين في الصومال.